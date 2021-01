ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, tre squadre su Montiel: la situazione

Gonzalo Montiel, esterno destro del River Plate, è in scadenza di contratto a giugno: Roma interessa, ma ci sono altri tre club

La Roma aspetta Bryan Reynolds per rinforzare la fascia destra, ma nel frattempo non perde di vista Gonzalo Montiel. Il 24enne esterno è in scadenza di contratto col River Plate nel giugno prossimo e le squadre interessate non mancano. Nei giorni scorsi, oltre ai giallorossi, al calciatore sono state accostate il Siviglia, il Villarreal e il Lione. Ma, allo stato attuale, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, nessuna delle società interessate è in pole position per accaparrarsi le prestazioni del calciatore, prodotto del vivaio dei ‘Millonarios’. In particolare, la proposta formulata dal Villarreal non è stata ritenuta congrua dalla dirigenza argentina, mentre da parte di Siviglia e Lione non sono ancora arrivate proposte ufficiali.

Calciomercato Roma, Montiel sempre nel mirino: le ultime

La sensazione è che Montiel possa restare fino alla fine della stagione al River Plate e, nel frattempo, si potrebbe parlare anche di un eventuale prolungamento. Se così non dovesse essere, nei prossimi mesi il suo nome potrebbe tornare prepotentemente nel mirino della Roma, un ottimo affare a parametro zero in una zona del campo che, ad oggi, vede protagonisti Karsdorp, Bruno Peres e Santon, oltre al prossimo arrivo di Reynolds. Mancano pochi giorni al termine delle principali sessioni di mercato europee e non sarà facile convincere il River a lasciar partire subito Montiel. Vedremo cosa succederà da qui al 1 febbraio 2021.

Alessio Lento