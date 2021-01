Il Napoli potrebbe perdere Dries Mertens a fine stagione: l’attaccante belga piace in Premier League ed è in cerca di nuove esperienze

La storia d’amore tra il Napoli e Dries Mertens potrebbe presto finire. L’attaccante belga – falcidiato dagli infortuni in questa prima parte di campionato – medita sul futuro dopo le vicissitudini della scorsa estate. Gli estimatori non mancano, e il giocatore vorrebbe aggiungere al suo curriculum nuove esperienze.

Calciomercato Napoli, suggestione Arsenal per Mertens

Mertens è stato ad un passo da lasciare Napoli, ma poi la scorsa estate ha optato per il rinnovo fino al 2022 con opzione per un’ulteriore stagione. Una decisione che gli ha permesso di diventare il miglior marcatore della storia del club, superando il mito di Diego Armando Maradona. Il suo rapporto con la città è ottimo, ma il belga – a 33 anni – vorrebbe mettersi in gioco in un nuovo contesto.

L’opportunità arriva dalla Premier League. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport Uk’, infatti, l’Arsenal sarebbe pronto a dare l’assalto all’attaccante. Non solo: Mertens ha aperto ai ‘Gunners’ e al trasferimento a Londra in quanto “vorrebbe provare una nuova esperienza”. Una suggestione, per ora, nulla più. Ma il pensiero c’è. Per ora “Ciro” pensa solo a migliorare il suo bottino di gol, fermo in questa stagione a quattro reti in Serie A.