Non è un momento facile quello che sta vivendo il Napoli, che potrebbe decidere di effettuare la rivoluzione: la situazione

Non è una stagione semplice quella che sta vivendo il Napoli, che ha alternato prestazioni importanti e sontuose a gare meno belle e deludenti. I ‘Partenopei’ occupano attualmente la sesta posizione in classifica a pari punti con la Lazio, anche se devono ancora recuperare una partita che potrebbe migliorare la situazione.

In ogni caso, però, ora sono nove i punti di svantaggio sul Milan capolista e in più è arrivato anche il ko contro la Juventus in Supercoppa Italiana, dove la squadra allenata da Rino Gattuso ha concesso troppo ai bianconeri nonostante la fiducia conquistata tre giorni prima dopo il 6-0 rifilato alla Fiorentina.

Calciomercato Napoli, annuncio sul tecnico: “No a Benitez, ci sono Italiano, Juric e Dionisi”

Nelle ultime ore si è parlato molto del futuro di Rino Gattuso e dei suoi possibili successori. Il tecnico ha ancora fiducia della società così come confermato attraverso una nota, ma ulteriori risultati negativi potrebbero sicuramente portare la società a fare nuove valutazioni. Intanto ci sono già i nomi dei possibili successori, ecco il punto della situazione effettuato da Radio Marte nel corso del programma “Voce di popolo – Si gonfia la rete“.

“Ad Aurelio De Laurentiis piace Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, così come Ivan Juric dell’Hellas Verona ed Alessio Dionisi dell’Empoli. Altro che Rafa Benitez o Luciano Spalletti, il presidente le lezioni se le ricorda e non virerà su allenatori di questo tipo. Fermo restando che ha confermato pubblicamente Gennaro Gattuso, per il futuro non si tornerà a pensare a coach affermati sul panorama internazionale”.

Nessun nome importante dunque per il Napoli, che qualora dovesse separarsi con Gattuso punterebbe su nuove scommesse che stanno facendo bene con i propri club.