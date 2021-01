Il Milan continua a lavorare anche in ottica futura per il post Gianluigi Donnarumma: c’è lo zampino di Raiola

Da pochi giorni uno dei portieri più interessanti della Serie A, Marco Silvestri, ha cambiato il suo agente affidandosi al noto italo-olandese Mino Raiola. E così quest’ultimo potrebbe lavorare in ottica futura per il suo assistito, accostato già a diverse big d’Italia.

Calciomercato Milan, idea Silvestri per la porta

Così lo stesso Raiola potrebbe pensare a Silvestri anche per il post Donnarumma, altro suo assistito di assoluto talento dal futuro sempre così incerto. Il numero uno del Milan dovrebbe prendere una decisione a breve visto il contratto in scadenza nel giugno 2021: al momento non ci sarebbero novità.

Con la beffa ad Inter e Roma l’attuale estremo difensore dell’Hellas Verona, Marco Silvestri, sarebbe l’indiziato numero uno per difendere i pali della compagine rossonera: all’età di 29 anni il portiere italiano è pronto per un’esperienza in una big italiana.

Raiola continua a lavorare senza sosta per assicurare un futuro entusiasmante ai propri assistiti: in estate quasi sicuramente arriverà l’addio all’Hellas Verona.