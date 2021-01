La Juventus è interessata a John Stones e Pep Guardiola è molto interessato a Leonardo Bonucci: lo scenario

La Juventus ha concluso l’acquisto di Marley Aké dal Marsiglia, in uno scambio col Marsiglia che ha portato Franco Tongya in Francia. Il procuratore dell’ala francese è Wasserman, molto potente che cura già gli interessi di diversi campioni in giro per l’Europa. Tra questi John Stones, difensore centrale del Manchester City. Gli intrecci di mercato tra la Juve e Guardiola sono tanti e pare se ne sia presentato un altro.

LEGGI ANCHE >>> Milan, possibile inchiesta della Procura | Ecco cosa rischia Ibra

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, occasione in Bundes | Scambio più soldi per il gioiello!

Juventus, scambio Bonucci-Stones: la situazione

Nel corso dell’incontro per Aké, la Juventus con Wasserman potrebbe aver parlato anche di John Stones. Il difensore centrale inglese potrebbe rientrare in uno scambio con Leonardo Bonucci, da tempo un vecchio pallino di Pep Guardiola. Stones è in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato il contratto.

Tuttavia, almeno in questa sessione di mercato, il suo trasferimento in Serie A è escluso. Con la Brexit, Stones è automaticamente diventato extracomunitario ed è molto difficile per la Juve concludere l’affare. Tuttavia, per il prossimo giugno la possibilità è aperta.