Calciomercato Juventus, occasione in Premier | Ipotesi scambio!

Hector Bellerin, già accostato alla Juventus, è dato in partenza dall’Arsenal: ipotesi scambio. Cifre e dettagli

Sessione di calciomercato transitoria per la Juventus ed in generale i top club europei. Come dichiarato a più riprese dallo stesso Paratici, la società bianconera valuterà solo eventuali opportunità in questi ultimi giorni di trattative. Gli importanti colpi in entrata, come al solito, saranno invece concentrati nella prossima estate. In questo senso, una ghiotta occasione porta al nome di Hector Bellerin: spunta l’ipotesi di scambio con l’Arsenal. Ecco tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, occasione Bellerin dall’Arsenal | Ecco l’ipotesi di scambio

Secondo quanto riferito dal ‘Mirror’, il terzino spagnolo è in partenza dai ‘Gunners’ e nella prossima estate potrebbe lasciare Londra. Un’importante occasione per il club bianconero, che ha già seguito il 25enne nelle scorse sessioni di calciomercato. L’ex Barcellona è in scadenza di contratto nel 2023 e valutato circa 25-30 milioni di euro. Un nome che potrebbe invece fare gola al club inglese è quello di Merih Demiral, considerati i costanti problemi difensivi della squadra di Arteta.

Da qui l’ipotesi di uno scambio alla pari tra Bellerin e il difensore turco, che nelle ultime settimana ha anche iniziato a mostrare i primi segni di insofferenza a causa delle scarso utilizzo da parte di Pirlo. Anche la valutazione del classe 1998 si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, sul possibile asse Torino-Londra: la Juve continua a monitorare la situazione di Bellerin.