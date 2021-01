Calciomercato Juventus, con Aouar via il centrocampista | I dettagli

La Juventus potrebbe sacrificare uno dei suoi centrocampisti dopo aver messo le mani su Houssem Aouar. Le cifre

Il centrocampo della Juventus non è più quello di qualche anno fa, quando militavano Marchisio, Pogba, Vidal e Pirlo. Quest’ultimo, oggi allenatore, ha a disposizione un reparto che potrebbe essere rinforzato, anche perché le garanzie offerte finora non sono tantissime. Da quand’è arrivato, per esempio, Adrien Rabiot non si è mai espresso su livelli eccelsi e un ritorno di fiamma di Paratici su un vecchio obiettivo potrebbe mettere alla porta il francese.

Juventus, l’arrivo di Aouar porta via Rabiot

Ieri c’è stato un incontro tra l’entourage di Houssem Aouar, centrocampista del Lione, che ha gli stessi agenti del neoacquisto Aké. Un ritorno di fiamma del ds Paratici, visto che ha cercato il francese già la scorsa estate, protagonista in positivo della prestazione del suo OL contro la Juventus, eliminata dalla Champions.

L’eventuale arrivo di Aouar a giugno, che costa non meno di 50 milioni di euro, porterebbe via Adrien Rabiot. Sul centrocampista francese c’è sempre l’Everton, con Ancelotti che stima il giocatore. La valutazione dell’ex PSG, arrivato a parametro zero, si aggira sui 30 milioni.