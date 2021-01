La Juventus vorrebbe fare un regalo ad Andrea Pirlo a centrocampo: nuovo assalto decisivo in Francia per il top player

Ancora pochi giorni, poi terminerà anche la sessione invernale di calciomercato. La Juventus è sempre molto attiva anche in ottica futura per preparare l’assalto decisivo ai top player in giro per l’Europa: ecco la nuova strategia bianconera per il talentuoso giocatore francese.

Calciomercato Juventus, nuovo assalto per Aouar

Come svelato da Sky Sport il club bianconero potrebbe provare nuovamente l’assalto decisivo per il talentuoso giocatore del Lione, classe 1998, Houssem Aouar, accostato con insistenza anche nella scorsa estate. Nelle ultime ore la Juventus ha parlato nuovamente con il suo entourage, che è lo stesso del giovane Aké, arrivato a Torino pochi giorni fa.

Sulle tracce del nazionale francese ci sarebbe anche l’Arsenal, ma nelle prossime settimane è in programma un nuovo appuntamento tra le parti per capire i margini di una trattativa. Inoltre, i rapporti tra Lione e Juventus sono molto buoni dopo l’affare De Sciglio, volato proprio in estate in Francia. La valutazione di Aouar si aggira intorno ai 50 milioni di euro, ma i bianconeri hanno intenzione di mettere a segno un nuovo colpo da urlo nella zona centrale di campo.

La Juventus continua a monitorare il calciomercato per anticipare le altre big d’Europa: i bianconeri sognano il colpo Aouar dal Lione.