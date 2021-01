A Milano è in corso l’incontro tra Inter e Roma per discutere del possibile scambio tra Sanchez e Dzeko: il direttore Ausilio non è convinto

La giornata di calciomercato ruota attorno ad uno degli affari più importanti di questa sessione invernale. L’Inter e la Roma si sono incontrate a Milano per discutere di un possibile scambio di prestiti tra Sanchez e Dzeko. Il ds nerazzurro, Piero Ausilio, e il collega giallorosso Pinto, continuano a cercare l’intesa, ma il primo non sembra sicuro dell’operazione.

Calciomercato Inter, scambio Sanchez-Dzeko in stallo

La Roma è infatti alle prese con il caso Dzeko. Il capitano giallorosso è in rottura aperta con Fonseca e si allena a parte a Trigoria. Il suo talento non è in discussione, così come il rendimento: già sette gol in campionato. Il bosniaco rischia però di passare i prossimi mesi da separato in casa e così il ds Pinto vuole trovare una soluzione alternativa.

Da qui l’idea di uno scambio di cartellini con l’Inter che coinvolga Sanchez. I nerazzurri – vicini a Dzeko già in estate – potrebbero finalmente accontentare mister Conte. Ma c’è un problema: secondo quanto raccolto da calciomercato.it, infatti, la risposta dei nerazzurri è stata al momento negativa per questioni di bilancio. A spaventare è l’ingaggio di Dzeko, ma non è da escludere che le parti possano trovare una soluzione. L’incontro – durato circa 50 minuti – non ha portato al momento alla fumata bianca.