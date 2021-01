L’Hertha Berlino ha fatto un tentativo con l’Inter per acquistare Ivan Perisic nei giorni scorsi. Idea di scambio con Cordoba

Gli ultimissimi giorni di mercato potrebbero portare in casa Inter un nuovo centravanti. Nelle ultime ore sta prendendo quota un clamoroso scambio tra i nerazzurri e la Roma con protagonisti Edin Dzeko alla corte di Conte e Alexis Sanchez a fare eventualmente il percorso inverso. Tiago Pinto e Piero Ausilio si sono incontrati in un albergo per superare gli ostacoli che al momento bloccano l’affare, relativi soprattutto all’ingaggio al lordo del bomber giallorosso. Qualora la trattativa dovesse saltare l’Inter potrebbe riallacciare i rapporti con l’Hertha Berlino per un eventuale bomber last minute. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio Sanchez-Dzeko | Incontro in corso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen ha pescato il jolly! Come cambia il suo futuro

Calciomercato Inter, Perisic piace all’Hertha: idea Cordoba

Il club della capitale tedesca nei giorni scorsi ha manifestato interesse per l’accoppiata composta da Christian Eriksen e Ivan Perisic. Se per il danese non sembrano esserci chance viste le alte richieste dell’Inter e l’elevatissimo ingaggio del calciatore, le cose potrebbero essere diverse per l’esterno croato che in Bundesliga ha vissuto i migliori anni della sua carriera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ESCLUSIVO: offerto il bomber dalla Serie A

Nelle ultime ore di mercato infatti Perisic potrebbe convincersi ad accettare la destinazione vista anche la situazione che sta vivendo alla corte di Conte dove non sta trovando il giusto rendimento alla luce anche di uno schieramento tattico che non ne esalta le qualità. D’altro canto lo stessa Hertha Berlino potrebbe provare a convincere l’Inter mettendo sul piatto proprio un centravanti che andrebbe a fungere da piano B qualora saltasse Dzeko. I biancoblu potrebbero sacrificare il colombiano Jhon Cordoba, classe 1993 ex Colonia possente fisicamente che ricalca alla perfezione le caratteristiche tecniche, atletiche e tattiche del vice Lukaku. 5 gol in questo campionato per lui che potrebbe finire in uno scambio con Perisic: un sacrificio possibile per l’Hertha che avrebbe in rosa altri due centravanti come Piatek e il giovane Cunha.