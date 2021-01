Edin Dzeko, capitano della Roma di Paulo Fonseca, potrebbe lasciare i giallorossi in questa finestra invernale di calciomercato. La formula della partenza del bosniaco verso un nuovo club è quella dello scambio, magari di prestiti con un’altra società



Edin Dzeko è il nome caldissimo di questi ultimi giorni di calciomercato invernale. La lite con Fonseca ha portato il centravanti bosniaco sull’orlo della cessione e sono molte le ipotesi per una sua partenza, molto probabilmente con la formula del prestito secco. La prima è quella legata al profilo di Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ma non solo. Attenzione al nome di Olivier Giroud, centravanti del Chelsea, da tempo accostato alla Roma per le sue doti fisiche e tecniche.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Milan, Raiola al lavoro | Idea per il post Donnarumma

Calciomercato Roma, Dzeko via | Isco e non solo: le possibili suggestioni

Intriga anche la possibilità di uno scambio secco, sempre di prestiti, con il Real Madrid di Zinedine Zidane. Il nome caldo sarebbe quello di Isco, trequartista delle Merengues che non ha un grandissimo rapporto con Zizou. Lo spagnolo percepisce un ingaggio vicino ai 7 milioni di euro, molto simile a quello di Dzeko.

Attenzione anche alle sirene inglesi dove l’accoppiata Fonseca-Tiago Pinto potrebbe convincere Fabio Silva ed il Wolverhampton ad un’esperienza in Italia per il giovanissimo bomber lusitano arrivato alla corte di Nuno Espirito Santo per ben 45 milioni di euro.