La Juventus che affronterà la Spal questa sera per la sfida di Coppa Italia dovrà fare a meno di Cristiano Ronaldo. Pirlo lo lascia a casa: il motivo



Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Pirlo per la sfida di questa sera contro la Spal. L’allenatore bianconero ha da poco scelto l’elenco ufficiale degli uomini a disposizione per la sfida di Coppa Italia, tra i quali manca proprio l’asso lusitano. Riposo precauzionale per CR7 che con ogni probabilità tornerà a disposizione per la prossima sfida di Serie A contro la Sampdoria.

Juventus-Spal, non c’è Ronaldo: i convocati di Pirlo

Ecco l’elenco dei convocati dell’allenatore della Juventus per la sfida dei Quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal:

Szczesny, Buffon, Pinsoglio; Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta; Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski; Morata, Da Graca