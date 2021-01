Un caos senza fine in casa Roma dopo la rottura tra Paulo Fonseca ed Edin Dzeko: la tensione a Trigoria sale alle stelle

Dalla pesante sconfitta nel derby contro la Lazio la Roma si è spenta. A far capitolare la situazione tra le fila giallorosse poi è stata la lite tra Paulo Fonseca ed il capitano Edin Dzeko. Il bosniaco continua ad essere fuori per alcuni problemi fisici (questa la versione ufficiale), ma arriva un clamoroso no del tecnico portoghese. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, l’allenatore avrebbe rifiutato il rientro in gruppo del bosniaco durante l’allenamento, con l’appoggio dei Friedkin. Scelta molto pesante che potrebbe ripercuotersi sul calciomercato.

Calciomercato Roma, Fonseca rifiuta il rientro di Dzeko in gruppo: addio più vicino?

Sembra destinata a non risolversi la situazione tra Edin Dzeko e Paulo Fonseca all’interno della Roma. Infatti oggi è arrivata l’ennesima scintilla che potrebbe ulteriormente incendiare la situazione, portando ad una definitiva rottura tra i due.

Le ripercussioni potrebbero essere pesanti anche per quanto riguarda la questione calciomercato, con molti club interessati al bosniaco, in particolare Inter e Juventus. Mancano quattro giorni alla chiusura della sessione per i trasferimenti, ma potrebbero accendersi improvvisamente.