In casa Juventus può prendere corpo l’inatteso ritorno del big alla corte di Pirlo: scenario inatteso dalla Spagna

Sarà l’Inter l’avversaria dei bianconeri nella semifinale di Coppa Italia, con la squadra dell’ex Conte che ha superato in rimonta il Milan. Dal campo al calciomercato, in casa Juventus può prendere vita un inatteso ritorno in bianconero: il big può tornare in Serie A alla corte di Pirlo.

Calciomercato Juventus, ipotesi clamorosa: Pjanic per lo scambio

Una situazione ai limiti del dramma economico quella dipinta dal portale spagnolo ‘Diario Gol’ e che vede, suo malgrado, protagonista il Barcellona. Il club catalano, alla fine dell’anno finanziaro 2019/20, ha registrato uscite per ben 322 milioni di euro. Una spesa enorme derivante dagli ultimi acquisti catalani, ancora da saldare con diversi club in tutto il mondo.

Dai 69 milioni da pagare al Liverpool per Coutinho, ai 64 di de Jong all’Ajax fino proprio a Miralem Pjanic, per il quale la società blaugrana deve ancora 57 milioni di euro alla Juventus per la cessione della scorsa estate nell’affare con Arthur. Ecco dunque che, per estinguere tale cifra, potrebbe prendere vita l’idea di un ritorno del bosniaco alla ‘Vecchia Signora’.

Pjanic non ha mai pienamente convinto Koeman che gli ha concesso poco più di mille minuti in campo e 21 apparizioni complessive. L’ex Roma tornerebbe per essere poi girato al Napoli: Paratici ha intenzione di tentare l’assalto a Fabian Ruiz. Per arrivare allo spagnolo, il sacrificato potrebbe essere proprio il rientrante Pjanic.