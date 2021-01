Il Milan è sempre molto attivo anche per quanto riguarda innesti di talentuosi giovani calciatori: l’idea dalla MLS

Il Milan vuole continuare ad essere protagonista sul fronte calciomercato con innesti di assoluto valore. L’idea rossonera arriva direttamente dalla MLS mettendo nel mirino un giovane talentuoso uruguaiano.

Calciomercato Milan, colpo Brian Rodriguez: l’idea dalla MLS

Brian Rodriguez, esterno d’attacco dei Los Angeles FC, sarebbe finito nel mirino del Milan. La sua situazione è complicata e lo stesso giocatore ha svelato di non voler tornare in America con il suo sogno nel cassetto che è quello di trasferirsi in Europa.

Così lo stesso Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni a Ultimo Al Arco: “Stiamo cercando di capire il mio futuro con il mio agente”. Poi ha aggiunto dettagli importanti per quanto riguarda il suo futuro: “Non andrò negli Stati Uniti finché non sarà tutto risolto. Il mio desiderio è di andare a giocare in Europa”.

La svolta potrebbe arrivare a breve con Maldini sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo.