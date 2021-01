Calciomercato Inter, il Napoli piomba su D'Ambrosio | Idea con Mazzarri

Walter Mazzarri non ha lasciato un buon ricordo tra i tifosi dell’Inter. Il tecnico potrebbe presto tornare in Serie A e concludere un’operazione proprio dai nerazzurri

Negli ultimi giorni, è particolarmente calda la situazione in casa Napoli, dopo i recenti risultati negativi ottenuti da Gennaro Gattuso. Il tecnico, infatti, sembra sempre più a rischio e De Laurentiis potrebbe optare per un ribaltone in panchina se la situazione dovesse degenerare nei prossimi impegni. Iniziano già a circolare diversi nomi per i partenopei e tra questi uno dei più caldi sembra quello di Walter Mazzarri.

Calciomercato Inter, Mazzarri ‘porta’ D’Ambrosio: possibile assalto

L’arrivo del tecnico sulla panchina del Napoli potrebbe portare a una nuova idea sul calciomercato. Mazzarri potrebbe chiedere, infatti, l’assalto a uno dei suoi pupilli: si tratta di Danilo D’Ambrosio. Il terzino è in scadenza, ma sembra essere molto vicino l’accordo per il rinnovo con l’Inter. I rapporti tra l’agente del difensore, Vincenzo Pisacane, che è lo stesso di Lorenzo Insigne, sono ottimi. Per la Beneamata il calciatore non è incedibile, ma servono 5-7 milioni di euro. Il Napoli potrebbe tentare di chiudere anche attraverso uno scambio. Vedremo le l’operazione decollerà.