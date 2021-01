Il centrocampista Max Meyer ha ufficialmente trovato squadra: dopo aver lasciato il Crystal Palace, è tornato in Germania

La Juventus valuta diversi profili per il centrocampo per rinforzare la squadra, che sta vivendo momenti di alti e bassi in stagione. La dirigenza sa che bisogna invertire la rotta per puntare al decimo scudetto consecutivo, cosa che induce la dirigenza a prendere in considerazione varie idee. Tuttavia, una di questa è sostanzialmente sfumata.

Meyer approda al Colonia

📝 𝓢𝓲𝓰𝓷𝓮𝓭 𝓸𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓭𝓸𝓽𝓽𝓮𝓭 𝓵𝓲𝓷𝓮… Welcome to the most beautiful city in Germany, Max Meyer! 🔴⚪ #effzeh pic.twitter.com/dRw5MJyF2h — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) January 27, 2021

La Juventus aveva preso in considerazione l’idea di prendere Max Meyer, rimasto svincolato dopo l’avventura al Crystal Palace. Il tedesco è infatti ufficialmente ritornato in patria, visto che è ufficiale il suo arrivo al Colonia. Il centrocampista classe ’95 poteva rappresentare un’alternativa valida ai titolari, e dopo la sua brutta esperienza in Premier ha deciso di tornare in Germania, per rilanciarsi.