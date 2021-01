A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato sfuma un obiettivo a centrocampo per Juventus ed Inter: scambio in Premier League

Il calciomercato invernale si chiuderà tra soli quattro giorni, ma Juventus ed Inter al momento non sembrerebbero intenzionate a mettere a segno un colpo finale, anche se non si può mai dire. Nel frattempo però un calciatore accostato ad entrambi i club italiani sarebbe vicino al trasferimento in Premier League. Pronto lo scambio tra centrocampisti.

Calciomercato Juventus ed Inter, niente Draxler: scambio con l’Arsenal

L’Inter esce vittoriosa dal derby di Coppa Italia contro il Milan, ribaltando il risultato con una punizione di Eriksen nei minuti di recupero. Oggi tocca alla Juventus, che affronterà la Spal per approdare in semifinale proprio contro i nerazzurri. Le strade dei due club inoltre si sono incrociate nel calciomercato, visto che entrambi i club sono stati accostati al profilo di Julian Draxler, che a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il PSG.

Il centrocampista tedesco però è finito nel mirino dell’Arsenal, che sarebbe pronto ad affondare il colpo. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Todofichajes.com’, i ‘Gunners’ avrebbero presentato un’offerta di scambio tra Draxler e Matteo Guendouzi, centrocampista attualmente in prestito all’Hertha Berlino. Per ora nulla è definitivamente chiuso, ma l’obiettivo per le italiane si allontana sempre di più.