Calciomercato Juventus, occasione Werner | Incastro clamoroso

L’eventuale arrivo di Haaland al Chelsea libererebbe Timo Werner per la Juventus: uno scenario clamoroso dopo la richiesta di Tuchel

Il Chelsea ha esonerato Frank Lampard per ingaggiare Thomas Tuchel. Le aspettative del patron Abramovich erano molto alte dopo il calciomercato condotto in estate, ma le prestazioni di basso livello lo hanno convinto a puntare sul tedesco ex Dortmund. Proprio dai gialloneri potrebbe arrivare uno sgarbo alla Juventus con la complicità di Mino Raiola.

Juventus, Tuchel vuole Haaland: ‘liberato’ Werner

Secondo quanto riferito dal ‘Daily Star‘, Thomas Tuchel avrebbe chiesto a Roman Abramovich di acquistare Erling Haaland. I Blues proveranno ad accontentare il tecnico tedesco, iscrivendosi alla corsa per il centravanti norvegese. Il suo rappresentate è Mino Raiola, che vorrebbe portare via Haaland da Dortmund verso un grande club per proseguire la sua crescita.

Un inserimento che complica i piani della Juventus, anche se l’eventuale arrivo di Haaland al Chelsea (per 75 milioni, valore della clausola) libererebbe Timo Werner. La sua valutazione è di 55-60 milioni di euro, molto alta in questo momento storico dovuto alla pandemia. I Blues, però, potrebbero richiedere uno scambio con Paulo Dybala, che in caso di mancato rinnovo avrebbe la stessa valutazione dell’ex Lipsia.