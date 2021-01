La Juventus pensa al doppio colpo dal Barcellona De Jong e Dembele: l’aiuto economico potrebbe arrivare da Dybala e non solo

La Juventus non ha vissuto una delle sue migliori stagioni fino ad ora. Qualche difficoltà di troppo in campionato sta spingendo la società ad attuare delle modifiche alla rosa, che ha bisogno di alcuni cambiamenti soprattutto a centrocampo. Paratici e gli altri dirigenti, perciò, sono alla ricerca di nuovi grandi colpi in sede di calciomercato da regalare al tecnico e starebbero pensando ad un doppio colpo dal Barcellona. Prima, però, i bianconeri dovranno occuparsi delle cessioni.

Calciomercato Juventus, colpi De Jong e Dembele dal Barcellona: prima le cessioni

La Juventus è sempre alla ricerca di grandi nomi da aggiungere alla propria rosa. In particolare, i bianconeri starebbero pensando ad un doppio colpo dal Barcellona, approfittando della crisi finanziaria e societaria che stanno vivendo al momento i blaugrana.

Si tratta del centrocampista Frankie De Jong e dell’attaccante Ousmane Dembele. I due giocatori costituirebbero un doppio rinforzo importante per l’attacco e il centrocampo. Quest’ultimo, soprattutto, è un reparto che lascia a desiderare in casa ‘Vecchia Signora’. L’olandese avrebbe una valutazione intorno agli 80 milioni, mentre il francese potrebbe partire per una cifra vicina ai 40 ed è in scadenza nel 2022.

Si tratta di un’operazione economica molto rilevante (circa 120 milioni) che la Juventus potrebbe pensare di ammortizzare tramite la vendita di Dybala e Ramsey, giocatori che non sono centrali nel progetto Juve. Il gallese ha una valutazione intorno ai 25 milioni, mentre l’argentino sui 70. Potrebbero esserci anche altre partenze ‘minori’ per ridurre ulteriormente lo scarto, quali ad esempio Rugani e De Sciglio. Situazione da monitorare, con i bianconeri che studiano grandi colpi per il futuro.

E.T.