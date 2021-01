Ismael Bennacer, centrocampista centrale del Milan di Stefano Pioli, non scende in campo ormai dalla metà di dicembre. Il giocatore algerino, arrivato dalll’Empoli nell’estate di calciomercato del 2019, è un perno fondamentale della squadra rossonera.



E’ dal 13 dicembre, dal pari interno contro il Parma di Fabio Liverani, che Ismael Bennacer non scende in campo. Il mediano del Milan, arrivato in rossonero dall’Empoli nell’estate di calciomercato del 2019, ha sofferto di diversi problemi fisici e la sua assenza, in questo gennaio di sfide fondamentali, inizia a farsi sentire seriamente.

Le prestazioni di Sandro Tonali, nonostante una crescita nelle ultime uscite, non sembrano infatti ancora essere al livello di quelle del giocatore algerino.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, non solo Scamacca | Doppia pista in Germania!

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Milan, Bennacer decisivo | I dettagli sul suo futuro

Bennacer è quindi, per fisicità e tecnica, l’uomo che manca al centrocampo di Pioli. Il classe 1997 algerino forma infatti una coppia formidabile con Franck Kessie, fra i centrocampisti più prolifici di questo campionato italiano di Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, clamoroso: oggi l’esonero | Chance per Allegri

Bennacer ha un contratto fino al 2024 con il Milan e la sua valutazione di mercato varia fra i 40 ed i 50 milioni di euro. Nell’ultima finestra di calciomercato estiva, il PSG si è fatto prepotentemente avanti per ottenere le sue prestazioni, ricevendo però una risposta negativa dalla società rossonera.