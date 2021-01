Il Milan vive una grande stagione e i pezzi pregiati vengono richiesti dall’esterno: si lavora per lo scambio con la big

È stato un grande avvio di stagione quello del Milan, che ormai da quattro mesi è in vetta alla classifica di Serie A e ora non ha più intenzione di abbandonare questa posizione. I rossoneri hanno perso nell’ultimo match con l’Atalanta ma hanno ancora un vantaggio di due punti sull’Inter.

Le inseguitrici peró sono agguerrite e bisogna continuare a macinare punti e nuove vittorie per mantenere la posizione attuale. C’è anche da dire però che l’obiettivo iniziale del Milan è quello di arrivare nelle prime quattro posizioni per tornare in Champions League, ma giunti a questo punto non può che esserci anche il sogno scudetto.

Calciomercato Milan, Bennacer nel mirino del Chelsea: possibile scambio con Jorginho

Il Milan intanto continua a lavorare sul calciomercato e oltre a preparare nuove operazioni, tiene d’occhio anche le possibili offerte in arrivo dall’estero. Un assalto particolare potrebbe arrivare dal Chelsea, dove con l’addio di Frank Lampard e l’arrivo di Thomas Tuchel potrebbe esserci una nuova possibilità di scambio.

Al tecnico francese infatti piace molto Ismael Bennacer e per questo potrebbe arrivare un’offerta da parte del Chelsea. I ‘Blues’ potrebbero provare a mettere sul piatto Jorginho per provare a convincere il Milan. Lo scambio potrebbe essere fatto alla pari visto che entrambi valgono circa 55 milioni di euro.

Bennacer era un obiettivo di Tuchel già con il PSG e per questo ora con il Chelsea potrebbe fare un nuovo tentativo.