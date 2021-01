Dopo l’affare chiuso pochi giorni fa, la Juventus tenta il colpaccio in attacco sempre dalla Francia: ipotesi prestito

La Juventus continua a cercare rinforzi in attacco per portare alla corte di Andrea Pirlo un vice Morata. L’occasione potrebbe arrivare proprio dalla Francia, dove in questi giorni i bianconeri hanno chiuso uno scambio con il Marsiglia. Offerto il bomber con passaporto italiano dal club francese. Possibile colpo last minute.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, spunta il Chiesa bis | Scambio alla pari

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, colpo in difesa | Salta la cessione!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, colpo a zero dal Barcellona | Super sfida Juventus-Milan

Calciomercato Juventus, bomber last minute: il Marsiglia offre Benedetto

La Juventus proprio in questi giorni ha chiuso uno scambio con il Marsiglia in chiave futuro. Infatti ad approdare in bianconero è Marley Ake, classe 2001 che si unirà all’Under 23 di Zauli. In cambio in Francia vola FrancoTongya. Durante i colloqui con il Marsiglia però per la Juventus potrebbe essersi aperta una nuova via per rinforzare l’attacco, come richiesto da Andrea Pirlo da tempo.

Infatti il club francese avrebbe offerto ai bianconeri l’attaccante Dario Benedetto, classe 1990 arrivato dal Boca Juniors nell’estate del 2019. Il bomber argentino dopo l’arrivo di Arkadiusz Milik dal Napoli si trova senza spazi nel Marsiglia, così potrebbe essere una buona soluzione per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo già in questa ultima settimana di calciomercato invernale. La soluzione potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.