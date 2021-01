A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato invernale, in casa Milan il grande sogno per la panchina può beffare la Juventus: la bomba dalla Spagna

In casa Milan le attenzioni sono tutte per la super sfida di Coppa Italia, di scena questa sera a San Siro, contro l’Inter. Un derby decisivo per il prosieguo della squadra di Pioli nella competizione che, nei prossimi mesi di calciomercato, potrebbe vedere un clamoroso avvicendamento in panchina: il sogno di Maldini è Pep Guardiola.

Calciomercato Milan, il sogno è Guardiola: scenario clamoroso

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il futuro di Pep Guardiola potrebbe essere lontano dal Manchester City. Non nell’estate 2023, quando il contratto del tecnico, da poco rinnovato, scadrà con i ‘Citizens’, ma decisamente prima. Ad approfittarne allettando l’ex allenatore del Barcellona sarebbe il Milan, in netta crescita negli ultimi mesi e capolista in Serie A.

I rossoneri, nonostante l’eccellente lavoro di Pioli, potrebbero dunque regalarsi uno dei personaggi di spicco per guidare Ibrahimovic e compagni nelle prossime stagioni. Una scelta possibile sia per ambizioni future del club che punta a tornare ai vertici in Europa, sia per la stima mai nascosta di Guardiola nei confronti dei rossoneri.

Un possibile, seppur complesso, matrimonio che befferebbe clamorosamente la Juventus: i bianconeri seguono da tempo l’allenatore spagnolo e potrebbero veder sfumare l’arrivo, a Torino, del tecnico del Manchester City.