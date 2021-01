Calciomercato, il Dalian Pro ha scelto a chi affidare la propria panchina, dopo l’addio di Benitez: tentativo per Spalletti e Zenga

Dopo la separazione con Rafa Benitez, il Dalian Pro è alla ricerca di un nuovo allenatore al quale affidare la propria panchina. Il club cinese ha subito (come tutti i club del proprio paese) una contrazione economica e fiscale importante, ma non vuole ridimensionare le rispettive ambizioni nazionali, sperando di tornare ad affascinare le ‘stelle’ di tutto il mondo.

Calciomerca, tra Spalletti e Zenga: tentativo del Dalian

Ragion per cui, il Dalian avrebbe posato i propri occhi in Italia, per tentare il colpo grosso per la propria panchina. I nomi in cima alla lista dei desideri sono due: Walter Zenga e Luciano Spalletti. Il primo piace perché profilo già abituato ad esperienze ‘esotiche’, il secondo per il suo curriculum.

Dalla sua, però, Luciano Spalletti resta un’opzione poco praticabile: il tecnico toscano ha un contratto che lo lega all’Inter ancora fino al prossimo giugno e la sua volontà è quella di restare in Italia. Con alcune big in crisi, l’ex Roma e Inter sa bene che presto potrebbe schiudersi qualche opportunità di rilievo. Il Dalian, però, resta alla finestra.