Il futuro di Antonio Conte all’Inter resta sempre più incerto. Ecco spuntare una clamorosa ipotesi per la prossima stagione: spunta il grande ex

Nonostante il secondo posto in classifica a soli due punti dal Milan, in casa Inter non è esclusa la partenza di Antonio Conte. Diversi i fattori che potrebbero portare lontano dalla Milano nerazzurra, nel prossimo calciomercato estivo, il tecnico leccese. In tal senso, spunta una clamorosa suggestione per la panchina interista: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Inter, UFFICIALE: Conte squalificato | La decisione del Giudice sportivo

LEGGI ANCHE >>>Inter, Conte: “Il Milan non è solo Ibra” | Poi un messaggio a Lautaro

Calciomercato Inter, post Conte: idea clamorosa

Conte e l’Inter, un addio probabile già a giugno. Nel caso in cui la società nerazzurra riesca a salutare il tecnico liberandosi del suo pesante ingaggio di 12 milioni annui, la futura nuova proprietà dell’Inter starebbe valutando una clamorosa ipotesi. Si tratta dell’ex centrocampista Thiago Motta, protagonista del ‘Triplete’ agli ordini di Mourinho e legatissimo all’ambiente nerazzurro.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per Conte, dunque, spunta un successore ‘low cost’ da cui far ripartire il progetto nerazzurro per il 2021/22. In scadenza nel giugno 2022, l’allenatore leccese è finito da tempo tra i candidati per diversi top club. Manchester United e non solo, con Conte lontano dall’Inter la pista Thiago Motta può prendere forza in vista del prossimo calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, che beffa dalla Juventus | Conte ko con lo scambio

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo | C’è l’ex Inter!

Situazione quindi in divenire, con le dovute valutazioni che verranno fatte al termine dell’attuale stagione: Thiago Motta, però, può essere il nome a sorpresa per guidare il club nerazzurro.