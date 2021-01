Ufficiale: Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Chelsea, subentra all’esonerato Lampard

Thomas Tuchel è il nuovo allenatore del Chelsea. Il manager tedesco, come già noto, è il successore dell’esonerato Lampard. Ora c’è anche l’ufficialità sul sito dei Blues per l’ex tecnico del PSG, che invece era stato sollevato poche settimane fa dalla panchina dei francesi. Tuchel, come si legge sul sito del Chelsea, sarà il primo tedesco della storia ad allenare i londinesi, ha firmato un contratto di un anno e mezzo con opzione per il prolungamento. “Voglio ringraziare la società per la loro fiducia in me e nel mio staff. Abbiamo tutti il massimo rispetto per il lavoro di Lampard e l’eredità che ci ha lasciato. Allo stesso tempo non vedo l’ora di incontrare la squadra. È bellissimo essere qui”.

Marina Granovskaia ha aggiunto: “Non è mai facile cambiare allenatore durante a stagione, ma siamo molto felici di esserci assicurati uno dei tecnici migliori in Europa. C’è ancora tanto da conquistare, in questa stagione e anche oltre”. Tuchel, preferito ad Allegri, dirigerà stasera il suo primo allenamento e sarà in panchina domani sera per il suo esordio con il Wolverhampton.