La Juventus lavora già alle prossime operazioni di calciomercato in vista della prossima sessione estiva: occhi in casa Atletico, idea scambio con il ‘Cholo’ Simeone

La sfida di domani sera in Coppa Italia contro la Spal a tenere banco in casa Juventus. La dirigenza torinese è però già focalizzata sul prossimo calciomercato estivo, con un nome che può tornare di moda per la squadra bianconera. Occhi in casa Atletico, può prendere corpo lo scambio con Simeone.

Calciomercato Juventus, scambio per Renan Lodi: i dettagli

Non uno scenario che alcuni mesi fa sembrava possibile. Renan Lodi può già lasciare l’Atletico Madrid, con Simeone che ormai preferisce Mario Hermoso al laterale verdeoro. A riportarlo è ‘Fichajes.net’ che sottolinea come, per l’ex Athletico Paranaense, vi sia anche il Manchester City. In tal senso, la Juventus che seguiva Lodi da tempo, già quando era protagonista nel campionato brasiliano, penserebbe ad un nuovo assalto a fine stagione.

L’idea della ‘Vecchia Signora’ sarebbe quella di imbastire uno scambio per il 22enne di Serrana. Paratici può provare l’assalto in estate, quando il brasiliano avrà passaporto comunitario. Sul piatto il cartellino di Alex Sandro, da tempo dato tra i partenti e valutato 22 milioni dalla dirigenza juventina.

Lodi, invece, ha una valutazione leggermente superiore (30 milioni): la Juventus torna a pensare al talento dell’Atletico.