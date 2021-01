Il Papu Gomez saluta l’Atalanta e vola a Siviglia: Gian Piero Gasperini lo ha salutato in conferenza stampa, porgendogli un augurio

L’Atalanta saluta – quasi ufficialmente – il Papu Gomez e si appresta ad iniziare la seconda parte di campionato senza il suo capitano. L’argentino, messo fuori rosa dal club prima di Natale e dopo un’animata discussione con il suo allenatore, è atterrato a Siviglia per svolgere le visite mediche con il club e ricominciare a giocare in Liga. Gian Piero Gasperini lo ha salutato in conferenza alla vigilia del match di Coppa Italia contro la Lazio.

Calciomercato Atalanta, Gasperini saluta Gomez

L’addio del Papu Gomez all’Atalanta segna un’epoca. Il numero 10 ha scritto pagine importanti della storia club, arrivato a giocare per due volte consecutive la Champions League grazie anche alle sue prodezze. L’ex Catania chiude con 59 gol e 71 assist in 252 partite con l’Atalanta. Numeri pazzeschi.

Queste cifre non possono essere dimenticate da Gasperini che, nel giorno della partenza del Papu, gli ha voluto tendere una mano: “Ha dato tantissimo all’Atalanta” – ha detto – “ma adesso la squadra è in grado di camminare con le proprie gambe. Ci ha aiutato a crescere”. L’allenatore ha poi voluto rivolgere un augurio a Gomez: “Non posso che augurargli il meglio: va in una squadra molto forte che gioca la Champions, un bel palcoscenico“.