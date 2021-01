Il caos nella Roma continua, soprattutto per la situazione legata ad Edin Dzeko: il bomber rompe con Fonseca e finisce sul mercato

Si torna al successo in casa Roma dopo le due sconfitte pesanti nel derby contro la Lazio, e quella costata l’uscita dalla Coppa Italia contro lo Spezia. Proprio contro i liguri la squadra di Fonseca torna a vincere, ma faticando troppo e segnando solo in extremis il gol vittoria. Intanto il caos tra Paulo Fonseca ed alcuni giocatori continua, specialmente con il capitano Edin Dzeko. Ora il bosniaco sembrerebbe essere messo alla porta.

Calciomercato Roma, addio Dzeko: rottura con Fonseca fatale e Juventus in pole

Il terzo marcatore della storia di tutti i tempi della Roma, Edin Dzeko, è in rottura con il club e l’allenatore. La sconfitta nel derby e l’uscita dalla Coppa Italia per mano dello Spezia, hanno provocato un grande caos nello spogliatoio giallorosso, che ha portato alla frattura del rapporto tra Paulo Fonseca ed il bomber bosniaco. Forse i malumori però non iniziano ora, ma già dalla scorsa estate, quando l’attaccante fu vicino alla Juventus.

A Radio Radio Mattino, Ilario Di Giovanbattista afferma: “La Roma ha poco da ridere. Ottimo risultato, ma è di nuovo andata in barca contro lo Spezia. Sul mercato offrono Dzeko ovunque. Al momento né il centravanti né Fonseca fanno un passo avanti per risolvere ricucire lo strappo”. Dunque quattro mesi dopo, l’attaccante bosniaco torna ad essere accostato ad Inter e Juventus, con i bianconeri in vantaggio ed i nerazzurri che non vorrebbero farsi carico di un nuovo ingaggio pesante, visto che alla Roma percepisce 7,5 milioni. Inoltre per Andrea Pirlo l’attaccante giallorosso potrebbe essere un ottima spalla per Ronaldo, ad un prezzo moderato. Una situazione ancora più complicata per la Roma se si pensa che manca solo una settimana alla fine del calciomercato invernale, ed in caso di partenza trovare un degno sostituto sarebbe molto difficile.