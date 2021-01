In casa Barcellona salgono i dubbi relativi al rinnovo contrattuale del giovane Oscar Mingueza: pronto il duello in Serie A

Il passo falso del Milan nell’ultimo turno di Serie A ha rimesso in corsa anche la Juventus per la lotta al titolo dopo il successo dei bianconeri contro il Bologna. La lotta scudetto rimane quindi molto incerta con Inter, Roma, Atalanta e Napoli a completare un quadro piuttosto intricato. La sfida tra Juventus e Milan potrebbero inoltre presto spostarsi dal campo al mercato dove le due compagini avrebbero messo gli occhi sullo stesso obiettivo. Dalla Spagna infatti nei prossimi mesi potrebbe arrivare una ghiotta occasione da cogliere per gli uomini mercato bianconeri e rossoneri. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato, duello tra Milan e Juventus: chance per Mingueza

In casa Barcellona, come evidenziato dai media iberici, stanno facendo un’attenta valutazione sul futuro del giovane Oscar Mingueza. Si tratta di un polivalente difensore spagnolo classe 1999 capace di giocare sia al centro che all’occorrenza sulla fascia destra. Il ragazzo sta giocando con discreta continuità a causa delle tante assenze che hanno falcidiato la retroguardia del Barça in questa complicata stagione.

Nonostante l’alto impiego (già 10 presenze in Liga), il 21enne spagnolo non sembra convincere la dirigenza blaugrana che sta seriamente pensando di non esercitare l’opzione di rinnovo presente nel contratto di Mingueza che ad oggi ha scadenza a giugno 2021. Il canterano ha avuto l’opportunità di fare il salto in prima squadra a causa del grave infortunio di Gerard Piqué e dei continui problemi fisici di Samuel Umtiti, ma anche nella sfida disputata ieri contro l’Elche ha mostrato non poche lacune. Il peso della maglia del Barcellona potrebbe farsi sentire e non è da escludere che il Barça con il ritorno dei big e l’ausilio del mercato, magari con l’arrivo di Garcia, possa puntare su altre strade lasciando andare Mingueza. In caso di mancato rinnovo ecco che il classe 1999 diventerebbe obiettivo di Milan e Juventus, pronte a sfidarsi sul mercato con i rossoneri particolarmente attenti ai giovani talenti in giro per l’Europa come testimonia anche l’affare Tomori.