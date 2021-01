La Juventus ha tutta l’intenzione di regalare un nuovo attaccante ad Andrea Pirlo. Spunta la doppia alternativa, in casa Bayern Monaco, a Gianluca Scamacca: nomi e dettagli

L’obiettivo principale in questa ultima settimana di calciomercato, per la Juventus, resta un attaccante. Con la pista Scamacca tutt’altro che agevole, Paratici lavora ad una doppia alternativa di spessore. Fari puntati in casa Bayern, con due pedine di Flick per le quali i bianconeri possono avanzare un’offerta nelle ultime ore di mercato.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Bayern: due nomi per Pirlo

Gianluca Scamacca rimane la priorità della Juventus per rinforzare il reparto avanzato di Pirlo. La trattativa con il Sassuolo per la punta classe ’99, però, non sembra semplice: ecco che Paratici sarebbe pronto a sondare il terreno all’estero. Due i profili del Bayern Monaco, interessanti in ottica bianconera. In primis Joshua Zirkzee, 19enne olandese che la ‘Vecchia Signora’ preleverebbe in prestito.

Per il diritto di riscatto, però, i bavaresi chiederebbero almeno 40 milioni di euro. L’alternativa, sempre tra i tedeschi, è Eric Maxim Choupo-Moting. Il camerunense di origini tedesche rappresenterebbe il colpo d’esperienza, con l’idea di portarlo in Serie A per 6 mesi con opzione per un’ulteriore stagione in bianconero.

I rapporti tra le due dirigenze sono ottimi e, dopo il ritorno in prestito di Douglas Costa, le società potrebbero tornare a trattare: la ricerca di un nuovo attaccante per la Juventus entra nel vivo.