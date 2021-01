Potrebbe chiudersi in questa sessione di calciomercato l’avventura alla Roma di Edin Dzeko. Il bosniaco torna nei piani della Juventus, ma uno scambio può beffare i bianconeri

La vittoria allo scadere contro lo Spezia, sofferta ma alla fine giusta, allunga la vita di Fonseca sulla panchina della Roma e accorcia, se non proprio mette fine all’avventura in giallorosso di Edin Dzeko. Come è ormai arcinoto, l’ex City non è più il capitano dopo la rottura totale con il tecnico portoghese. In tribuna contro i liguri, ufficialmente per guai fisici, il classe ’86 di Sarajeo è alla ricerca di una nuova sistemazione tramite il suo (nuovo) agente Alessandro Lucci. Il desiderio del bosniaco è andare alla Juventus, alla quale è stato vicinissimo l’estate scorsa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, big scaricato | Idea per giugno!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Spalletti clamoroso | Torna e ‘beffa’ l’Inter

Calciomercato Juventus, Dzeko per Giroud e Pirlo ‘fregato’

Per Dzeko si è riparlato anche di Inter, ma lo scambio con Eriksen sarebbe già stato respinto dalla proprietà interista, però in Italia l’unica che può provarci per davvero – non avendo gli stessi problemi a farsi carico di uno stipendio (7,5 milioni a stagione…) così importante – è proprio la Juve. Le ultime indiscrezioni di calciomercato, tuttavia, avanzano la possibilità di uno scambio sull’asse Roma-Londra che befferebbe non una ma due volte i bianconeri di Andrea Pirlo: in sostanza Dzeko al Chelsea, dove per poco non si trasferì nel gennaio 2018, Olivier Giroud nella Capitale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Parma, ESCLUSIVO: sondaggi per Gaich

In scadenza a giugno, il bomber francese è in cima (al pari di Dzeko) alla lista dell’allenatore juventino per rinforzare l’attacco, ecco perché la beffa sarebbe doppia nel caso andasse in porto.

A.R.