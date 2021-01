La Juventus prova a rialzarsi e intanto deve pensare anche al calciomercato: pronto un assalto dalla Premier League per il big

È una stagione particolare quella vissuta dalla Juventus, che ha collezionato troppi alti e bassi fin qui ma sta provando a rialzarsi per recitare la parte da protagonista anche in Serie A. I bianconeri hanno fallito in troppe occasioni e ora distano sette punti dalla vetta della classifica che è occupata dal Milan.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio rimandato | Salta tutto!

Mancano però ancora tante giornate e in più la compagine allenata da Andrea Pirlo ha una gara da recuperare, pertanto lo svantaggio potrebbe ridursi in caso di vittoria contro il Napoli. Bisognerà però raggiungere una serie di vittorie consecutive per provare a colmare il gap con le squadre che precedono in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, UFFICIALE Lampard esonerato | Il comunicato

Calciomercato Juventus, il Chelsea chiama Tuchel e punta a De Ligt per la difesa

La Juventus intanto continua anche a lavorare sul calciomercato e deve tenere d’occhio gli assalti in arrivo dalle big. Il Chelsea infatti potrebbe farsi avanti per Matthijs De Ligt, soprattutto dopo l’esonero di Frank Lampard e l’ingaggio di Thomas Tuchel come suo sostituto, valutato oltre 100 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, tentativo shock per Allegri | La risposta

Il francese è un grande estimatore sia di De Jong che di De Ligt, infatti ci fu la rottura totale con l’ex ds del PSG Antero Henrique quando sfumarono i due colpi olandesi. Ora potrebbe esserci un tentativo per il centrale bianconero e sul piatto potrebbe esserci Tammy Abraham, visto che Timo Werner potrebbe tornare a giocare più avanzato.