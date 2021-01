Il calciomercato della Juventus sta per veder sfumare uni degli obiettivi seguiti più a lungo dal CFO Paratici: il tecnico cambia idea, no all’addio

Ad una settimana dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato, la Juventus sta per vedere chiuse le porte al colpo dalla Spagna. Il tecnico cambia idea: il big non si muoverá nel mese di gennaio, ecco i motivi

Calciomercato Juventus, sfuma il big: Zidane ci ripensa

Ore calde per gli ultimi colpi last minute ed in casa Juventus sta per sfumare, almeno per gennaio, la pista Isco. Secondo quanto riportato da “Okdiario”, Isco rimarrá alla corte di Zidane almeno fino a giugno. Niente addio nei prossimi giorni per il trequartista spagnolo, da tempo accantonato dal tecnico francese ma che suo malgrado è ‘costretto’ a restare a Madrid.

L’infortunio di Valverde e la cessione di Odegaard all’Arsenal ricollocano Isco come prima alternativa a al trio titolare a centrocampo formato da Modric, Casemiro e Kroos. Una beffa dettata dalla necessitá di non lasciare scoperta quella zona del campo, con il Real destinato a non chiudere nuovi acquisti entro il prossimo 1 febbraio.

Nonostante l’ammissione alcune settimane fa di essere disposti ad ascoltare offerte per il trequartista ex Malaga, la dirigenza delle ‘Merengues’ blinda Isco: futuro ancora al Real Madrid, la Juventus dovrà dunque guardare altrove negli ultimi giorni a disposizione