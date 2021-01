Il futuro di Edin Dzeko continua ad essere incerto. Un indizio per l’Inter arriva dalla giornata di oggi a Trigoria per la Roma

Manca una sola settimana alla chiusura del calciomercato e il futuro di Edin Dzeko è nuovamente in bilico. La scorsa partito il bosniaco non è sceso in campo, ufficialmente per una contusione, ma non è un segreto che il rapporto con Paulo Fonseca sia piuttosto incrinato.

Le voci di mercato per il bosniaco profumano di nerazzurro. L’Inter da diverso tempo ormai corteggia Dzeko e la Roma avrebbe proposto uno scambio con Christian Eriksen, in uscita dall’Inter. La proposta sarebbe stata momentaneamente rifiutata da Suning ma non è escluso che nei prossimi giorni le cose possano cambiare. La notizia rilevante arriva in queste ore.

Calciomercato Inter, Dzeko si allena a parte a Trigoria

Un altro indizio arriva dalla giornata di oggi: è in corso a Trigoria l’allenamento dei giallorossi di Fonseca ma Dzeko si sta allenando a parte, lontano dal resto del gruppo. L’indizio di queste ore è un ulteriore elemento che conferma la rottura tra l’attaccante ex Manchester City e la Roma. Il suo contratto scade nel 2022 e i giallorossi devono ancora pagare circa 20 milioni lordi di ingaggio al bosniaco, ma il segnale di oggi può rivelarsi decisivo.

L’ipotesi Juventus, vicinissima al calciatore un’estate, è sfumata con l’arrivo di Alvaro Morata. Le richieste dalla Premier League da parte di West Ham e Southampton non entusiasmano Dzeko. Gli unici scenari possibili, alla luce del poco tempo a disposizione prima della chiusura del calciomercato sono: possibile approdo all’Inter nello scambio con Eriksen oppure una temporanea tregua con Fonseca fino al termine della stagione che porterebbe ad una convivenza forzata per il bene della Roma.