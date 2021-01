Il momento negativo del Chelsea ha portato la società alla decisione immediata: arriva l’esonero del tecnico Lampard

È una mattinata di cambiamenti per il Chelsea. Dopo i recenti risultati negativi, la società ha deciso di esonerare a malincuore Frank Lampard e lo ha comunicato attraverso una nota ufficiale. Ecco l’annuncio: “Non ci può mai essere un buon momento per separarsi da una leggenda del club come Frank, ma dopo lunghe discussioni e considerazioni è stato deciso di effettuare un cambiamento ora per dare al club il tempo di migliorare le prestazioni e i risultati in questa stagione”.

Le parole del presidente Abramovich: “Da parte mia e a nome di tutto il Club, vorrei ringraziare Frank per il suo lavoro come allenatore e augurargli ogni successo in futuro. È un’icona importante di questo grande club e il suo status qui rimane immutato. Sarà sempre accolto calorosamente allo Stamford Bridge“.

Il suo sostituto è ormai deciso e sarà Thomas Tuchel. Niente da fare dunque per Massimiliano Allegri che dovrà attendere una nuova chiamata.