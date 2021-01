La Juventus può mettere nel mirino il big scaricato dal Bayern Monaco: occasione a giugno, Paratici alla finestra

In casa Juventus prosegue la risalita in classifica con i bianconeri all’assalto del Milan capolista. Dal calcio giocato al calciomercato, in attesa della chiusura tra poco meno di dieci giorni della sessione di gennaio, gli occhi dei dirigenti bianconeri sono tutti orientati a giugno. In estate, infatti, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe tentare il colpo in casa Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Bayern: chance in estate

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, il Bayern Monaco in vista del prossimo mercato estivo avrebbe in mente un importante cambio in difesa. Sprint per Upamecano (cercato anche dalla Juventus) per il quale vi sarebbe già un accordo di massima, e cessione a sorpresa nella retroguardia di Flick. A salutare dovrebbe essere Niklas Sule, centrale tedesco in scadenza nel 2022.

L’ex Hoffenheim non ha convinto a pieno la dirigenza bavarese, decisa a scaricarlo la prossima estate. Occasione ghiotta per la Juventus, a caccia di un rinforzo di spessore in difesa, con il 25enne che potrebbe quindi sbarcare in Serie A. L’ingaggio percepito dai bavaresi (circa 4 milioni) rientra nei parametri bianconeri.

La richiesta del Bayern, visti anche gli ottimi rapporti con la dirigenza bianconera (il prestito di Douglas Costa l’ultimo affare portato a termine), può essere vicina ai 30 milioni per il cartellino del classe ’95.