La panchina di Villas-Boas è a rischio: il tecnico portoghese potrebbe essere esonerato e per la sostituzione il Marsiglia pensa a Sarri

Il Marsiglia non sta vivendo un periodo facile in campionato. Reduce da tre sconfitte consecutive in Ligue 1, la formazione di Villas-Boas non vince una partita dallo scorso 6 gennaio (Marsiglia-Montpellier 3-1). Gli ultimi risultati hanno portato gli azzurri al sesto posto in classifica, a 32 punti, a -7 dal quarto posto occupato dal Monaco.

Calciomercato Marsiglia, idea Sarri per la panchina

La classifica traballa, così come la panchina del tecnico portoghese. Il Marsiglia sta pensando all’esonero e tra i nomi in lizza per la sostituzione sale forte la candidatura di Maurizio Sarri. L’ex allenatore della Juventus è in cima alla lista dei desideri per la panchina, con il tecnico che ritroverebbe anche Milik.

Il polacco – sotto la gestione Sarri al Napoli – ha realizzato 14 gol in 40 partite. L’affinità è alta, e il Marsiglia vorrebbe riformare in Francia la coppia. Mister Sarri ha già fatto bene all’estero con il Chelsea – ha vinto anche un’Europa League – e starebbe valutando la proposta. Il tecnico toscano è fermo dall’8 agosto 2020, dopo l’esonero della Juventus.

Sarri è pronto a rimettersi in gioco, ma ha diverse alternative sul tavolo. L’allenatore potrebbe anche ripartire dalla Serie A, con la Roma che lo segue per il post Fonseca. L’ultima vittoria dei giallorossi in casa contro lo Spezia ha però consolidato la panchina del portoghese, e il Marsiglia potrebbe approfittarne per sferrare l’attacco decisivo.