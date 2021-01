Possibile scambio tra Roma e Napoli per allontanare Dzeko da Fonseca: Juventus beffata dalla possibilità

La rottura tra Fonseca e Dzeko spinge l’attaccante a dover rivedere i propri piani per la seconda parte di stagione. Nel caso di permanenza, il bosniaco vivrebbe da separato in casa, se invece dovesse trovare una destinazione a lui gradita potrebbe essere opportuno partire entro la fine del mese. Una delle piste più probabili porta sicuramente a Torino, sponda Juventus, dove già quest’estate Dzeko poteva approdare.

Alla Roma, però, potrebbe interessare imbastire uno scambio di cartellini, non con la Juventus: la Vecchia Signora, infatti, prenderebbe Dzeko in prestito fino a fine stagione, così da non investire eccessivamente su un profilo di quasi 35 anni. I giallorossi vogliono trovare la soluzione per remunerare la cessione ed ecco che spunta l’idea scambio con il Napoli.

Calciomercato Juventus, rischio beffa per Dzeko

Alla corte di Fonseca arriverebbe Mertens, che al Napoli sta trovando poco spazio, soprattutto dopo il ritorno di Osimhen e la conferma di Petagna: con Politano, Insigne e Lozano i posti a disposizione sono sempre meno. Da Gattuso, invece, arriverebbe Dzeko, ottimo titolare o eventualmente sostituto di Osimhen, che ancora deve dimostrare di avere la giusta continuità.

Un affare che potrebbe accontentare tutti, soprattutto l’attaccante bosniaco, che rimarrebbe ancorato alla corsa Scudetto e prenderebbe il posto di Milik in rosa. La Juventus rimarrebbe l’unica infelice in questo scambio, perdendo un obiettivo che poteva andare a rimpolpare il reparto offensivo di Pirlo.