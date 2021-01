Il calciomercato della Juventus, a poche ore dalla chiusura ufficiale del mercato di gennaio, potrebbe vedere un clamoroso scambio in Serie A: cifre e dettagli

Sono giorni caldi per il calciomercato bianconero: la dirigenza juventina è infatti al lavoro per definire le ultime operazioni in entrata ed uscita. In tal senso, Paratici valuta un colpo last minute: lo scambio con il big puó diventare realtà già a gennaio.

Calciomercato Juventus, Dzeko last minute: super scambio

Non é un mistero che la Juventus sia tra le principali estimatrici, ormai da mesi, di Edin Dzeko. Il bosniaco, ai ferri corti con Fonseca, potrebbe lasciare subito la Capitale per cercare fortuna altrove. Accostato anche all’Inter, per arrivare a Dzeko la Juventus potrebbe preparare una clamorosa offerta nei prossimi giorni.

Uno scambio di prestiti, fino a fine stagione, con Douglas Costa. Il brasiliano non ha convinto pienamente il Bayern Monaco che, dunque, rinuncerebbe in anticipo al prestito dell’esterno. L’ex Shakhtar guadagna 6 milioni netti a stagione, cifra leggermente superiore a quanto percepito da Dzeko in giallorosso (5 milioni annui).

Uno scambio che dunque puó accontentare i due club, con Pirlo ben felice di accogliere Dzeko in bianconero.