La Juventus a caccia di colpi per gli ultimi giorni di calciomercato: spunta la suggestiva idea di scambio per il centrocampista a gennaio

Da un lato la sfida con il Bologna, per cercare di guadagnare punti sul Milan ko contro l’Atalanta. Dall’altro, a tenere banco in casa Juventus è il calciomercato invernale, a pochi giorni dalla chiusura ufficiale. Occasione in Bundesliga per la società torinese che valuta un possibile scambio per regalare a Pirlo un nuovo rinforzo: i dettagli.

Calciomercato Juventus, colpo dal Borussia: ipotesi scambio

Nonostante manchi poco più di una settimana alla chiusura della sessione invernale di mercato, in casa Juventus si valuta un ultimo colpo last minute. In tal senso, l’occasione per la squadra di Pirlo potrebbe arrivare dalla Bundesliga. Mahmoud Dahoud, in tal senso, può rappresentare una pista calda nei prossimi giorni per rinforzare la mediana bianconera. Il centrocampista tedesco di origini siriane è in uscita dal Borussia Dortmund, vista anche la scadenza con i gialloneri ferma al 30 giugno 2022.

Paratici potrebbe dunque farsi avanti con la società teutonica, decisa a cedere Dahoud, accostato anche al Milan nelle scorse settimane e che in stagione ha collezionato 8 presenze e 507′. L’idea del club torinese porterebbe ad uno scambio, anche di prestiti, con Federico Bernardeschi fino al termine dell’attuale stagione.

Gli ottimi rapporti tra le dirigenze, dopo l’affare Emre Can, può favorire l’approdo di Dahoud alla Juventus: Bernardeschi la chiave per regalare il tedesco a Pirlo.