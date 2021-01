Il Milan, dopo Tomori, potrebbe puntare anche Emerson Palmieri dal Chelsea in questa sessione del calciomercato

Il Milan non si ferma. L’ingaggio di Tomori completa il tris di acquisti del ‘Diavolo’ nel calciomercato invernale, aggiungendosi a Meite e Mandzukic. Il 23enne difensore inglese, dopo aver completato le visite mediche, ha firmato il contratto che lo legherà fino al termine della stagione alla squadra rossonera. Il Milan avrà la possibilità di riscattarlo in estate dal Chelsea per una cifra intorno ai 30 milioni di euro.

Calciomercato Milan, occasione Emerson a sinistra

Maldini e Massara però potrebbero non fermarsi qui. I due uomini mercato del club di Via Aldo Rossi vorrebbero consegnare anche un vice Theo Hernandez a Pioli per rimpolpare ulteriormente la squadra per il sogno scudetto, senza dimenticare che Ibrahimovic e compagni sono in corsa su tre fonti considerando anche l’Europa League e la Coppa Italia. Il Milan aveva puntato con decisione Junior Firpo, ma c’è stata una brusca frenata per la volontà del terzino di non allontanarsi dalla famiglia e dunque di restare al Barcellona.

La dirigenza milanista potrebbe così virare su altri obiettivi, guardando sempre con interesse in casa Chelsea. L’attenzione dei rossoneri potrebbe spostarsi su Emerson Palmieri, fuori dai piani di Lampard e utilizzato col contagocce dal tecnico inglese. L’ex Roma e Palermo ha collezionato soltanto due presenze stagionali in Premier League, con il Milan che potrebbe proporre un prestito con diritto di riscatto a 12-13 milioni di euro per riportarlo in Serie A, considerando anche il contratto in scadenza nel 2022. Il nazionale di Mancini piace da tempo anche a Juventus, Inter e Napoli che non hanno però ancora affondato il colpo.

Il Milan potrebbe così approfittare della situazioni e anticipare le dirette rivali scudetto, assicurando a Pioli un profilo certamente affidabile per la seconda parte di stagione.