Il calciomercato invernale si appresta a chiudere le porte, con poco più di una settimana per l’arrivo degli ultimi rinforzi, ma nel frattempo si lavora anche per il futuro. A giugno infatti molti giocatori importanti importanti arriveranno in scadenza di contratto e saranno disponibili a parametro zero. Per questo motivo si lavora sin da ora per assicurarseli. Il Milan guarda con attenzione nell’attacco del Real Madrid, dove Lucas Vazquez vedrà scadere il proprio contratto a giugno. I rossoneri lavorano sull’ingaggio.

Calciomercato Milan, Lucas Vazquez a giugno: pareggiato l’ingaggio del Real Madrid

Il prossimo giugno ci saranno tantissimi talenti che arriveranno a scadenza contratto e che potranno cambiare squadra a parametro zero. Così anche le italiane si mettono in fila per provare sin da ora a siglare un accordo per il futuro. Il Milan continua ad osservare l’attaccante del Real Madrid, Lucas Vazquez, che piace anche alla Juventus e non solo.

Secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’, i rossoneri sarebbero disposti a pareggiare l’ingaggio che l’attaccante percepisce attualmente al Real Madrid, ovvero 3,5 milioni di euro, per convincerlo. C’è da ricordare però che lo spagnolo avrebbe rifiutato il rinnovo con i ‘Blancos’ proprio per un aumento d’ingaggio, quindi l’offerta del Milan potrebbe non bastare.