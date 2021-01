Raphael Varane vorrebbe lasciare il Real Madrid. Il centrale francese, tra i migliori al mondo, potrebbe così diventare occasione per la Juventus

La Juventus di Pirlo ha ritrovato alcune certezze con la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli. Incoraggiante la rete inviolata di Szczesny che aiutato soprattutto dal ritorno a buoni livelli di Chiellini è riuscito a non incassare gol. Ciononostante la società bianconera continua a mantenere le antenne dritte per potenziare anche il reparto arretrato, soprattutto in ottica estiva. Una ghiotta occasione potrebbe arrivare da Madrid dove il ciclo al Real di Raphael Varane potrebbe essere arrivato al capolinea. Per tutte le ultime notizie di giornata sul calciomercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Varane via in estate: carta Demiral

Il Real Madrid sta vivendo una stagione con troppi bassi e pochi alti e secondo quanto rivelato da ‘Sport’ i problemi per gli spagnoli si accumulano. Varane infatti avrebbe informato il consiglio della sua intenzione di partire, questa stessa estate, non volendo rinnovare il contratto in scadenza giugno 2022. Una vera e propria grana per il club di Florentino Perez che già quest’anno sta vivendo una situazione simile con Sergio Ramos.

Per evitare problematiche a lungo termine il Real potrebbe quindi passare al vaglio eventuali proposte per il forte difensore francese. Tra queste, oltre al Liverpool, potrebbe farsi avanti anche la Juventus che va a caccia di un centrale di livello assoluto utile sia ad innalzare l’asticella che a svecchiare il reparto. Il club di Agnelli potrebbe nel caso giocarsi la carta Demiral, giovane difensore turco valutato sui 30 milioni di euro che reclama spazio e che con Varane sarebbe inevitabilmente chiuso senza possibilità di replica. La Juventus potrebbe fare un tentativo con uno scambio sui 30 milioni più il cartellino dell’ex Sassuolo valutato altrettanto e soprattutto già accostato nel recente passato al Real Madrid.