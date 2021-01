Calciomercato Juventus, scambio per Dzeko | Bonucci nell'affare

La Juventus è attiva sul calciomercato, alla ricerca del colpo giusto per rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Attenzione alla posizione di Leonardo Bonucci

La Juventus è pronta ad accontentare Pirlo con una nuova pedina in attacco che possa dare un’ulteriore possibilità all’interno della rosa bianconera. Nelle ultime ore, si è tornato a parlare con forza di Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco è stato vicino ai colori bianconeri in estate, ma alla fine è rimasto a Roma. Ora i rapporti con Fonseca sono diventati particolarmente tesi e hanno portato all’esclusione contro lo Spezia.

Calciomercato Juventus, si torna a pensare a Dzeko. Ipotesi scambio con Bonucci

L’agente di Dzeko, Alessandro Lucci, è al lavoro per trovare una nuova sistemazione al suo assistito, il cui caso è ormai bollente a Roma. Tra le varie ipotesi sul tavolo, si torna a ragionare con forza sulla Juventus. Potrebbe prendere piede un clamoroso scambio con Leonardo Bonucci, anche lui assistito di Lucci, in estate. Il difensore si riavvicinerebbe, inoltre, a casa, dato che è originario di Velletri. Risulterebbe, però, particolarmente difficile far quadrare le cifre. Inoltre, la Roma pare non avere interesse ad accollarsi lo stipendio vicino ai 6 milioni di euro netti del centrale.