Calciomercato, Ronaldo rifiuta l'Arabia Saudita | La Juventus lo cederebbe

Cristiano Ronaldo è sempre tra i più chiacchierati sul calciomercato. Il campione campionato ha ricevuto una grande offerta dall’Arabia Saudita: ecco gli ultimi aggiornamenti

Il nome di Cristiano Ronaldo attrae non poco al di fuori dall’Italia. Da anni il portoghese è considerato, non solo uno dei calciatori migliori al mondo, ma anche un vero e proprio brand commerciale. Secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, sarebbe arrivata una nuova proposta dall’Arabia Saudita per essere il volto della campagna pubblicitaria “Visit Saudi”. L’attaccante avrebbe, però, rifiutato la faraonica offerta commerciale, perché non convinto dei risvolti economici che avrebbe portato.

Calciomercato Juventus, occhio a eventuali offerte per Cristiano Ronaldo

Questa è, però, l’ennesima conferma di come Cristiano Ronaldo attiri ancora molto in Medio Oriente. Il portoghese potrebbe ricevere altre proposte nel prossimo futuro, ma questa volta per il campo. Non si esclude infatti che possa arrivargli una nuova offerta da Qatar o Arabia Saudita. La Juventus direbbe sì al suo addio: risparmierebbe l’altissimo ingaggio del portoghese. La valutazione dell’ex Real Madrid è sui 50 milioni di euro. Vedremo se questa pista si infiammerà sul calciomercato o la Juventus alla fine si godrà l’attaccante a Torino.