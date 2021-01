Voci di calciomercato dalla Spagna vorrebbero Torreira vicino al Siviglia: può saltare lo scambio con Eriksen per l’Inter

Con la diciannovesima giornata si chiude il primo girone di Serie A. L’Inter, ora, entrerà ancora più nel vivo nella lotta allo scudetto. Il calciomercato, però, è ancora aperto e la società ha delle questioni da risolvere, in particolare quella legata alla cessione di Christian Eriksen. Sembra stia per saltare un possibile scambio con un giocatore proveniente dalla Liga.

Calciomercato Inter, salta lo scambio Eriksen-Torreira: l’uruguagio verso il Siviglia

Dal campo al calciomercato. In casa Inter tiene banco la questione legata al futuro di Eriksen, che non è più nei piani di Conte ed è stato messo in vendita dalla società. In particolare, si erano venuti a creare dei presupposti per un possibile scambio tra il danese e Torreira, centrocampista in prestito all’Atletico Madrid, ma di proprietà dell’Arsenal.

Alcune voci dalla Spagna, però, dicono che l’uruguagio sarebbe vicino alla permanenza nella Liga, questa volta con la maglia del Siviglia, squadra attualmente terza in campionato a quota 36 punti e in piena lotta per un posto in Champions League nella prossima stagione.

Tutt’altro che buone notizie, quindi, per la ‘Beneamata’ sul fronte Eriksen. Se l’operazione Torreira-Siviglia dovesse andare in porto, l’Inter dovrebbe continuare a guardarsi intorno per cercare di piazzare l’ex Tottenham entro la fine di questa sessione di trasferimenti. Possibili novità a breve.

E.T.