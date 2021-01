Il Paris Saint-Germain è alle prese con alcune situazioni legate a Mbappe e Icardi: occhi puntati su Lukaku dell’Inter

Diverse sono le situazioni da monitorare in casa PSG. Kylian Mbappé, ai microfoni di ‘Telefoot‘ ha dichiarato: “Se rinnovo sarà per restare, ci sto pensando. Stiamo parlando col club, presto dovrò prendere una decisione“. Sul francese c’è da tempo il Real Madrid, pronto a puntare sul giocatore.

Inter-Lukaku e lo scenario in casa PSG

Il PSG potrebbe prendere uno dei suoi migliori giocatori, ma non solo. Anche Icardi aspirerebbe ad ritornare in Serie A, dove si è ben comportato con le maglie di Sampdoria prima e Inter poi. Già, l’Inter. Tra le fila dei nerazzurri c’è un giocatore che potrebbe fare al caso di Leonardo per correre ai ripari in caso di partenza di Mbappé e Icardi. Il PSG, infatti, non ha alcuna intenzione di indebolire la rosa, in vista di Qatar 2022. Se dovesse uscire un calciatore del calibro di Mbappe, dovrebbe arrivarne comunque uno di grande fama e valore.

Si tratta, ovviamente, di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è valutato sui 90-100 milioni di euro e una maxi offerta del PSG potrebbe far tentennare l’Inter. Il club è alle prese con diversi problemi economici e l’eventuale vendita dell’ex United sarebbe una soluzione da non scartare. Lukaku potrebbe vedere raddoppiato il suo stipendio, che attualmente si assesta sui 7,5 milioni di euro a stagione.