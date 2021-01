Si è parlato molto di possibili disguidi tra l’Inter e il Real Madrid per l’acquisto di Hakimi: emergono delle novità

Sta facendo discutere la situazione di Achraf Hakimi all’Inter. Questa mattina, il Corriere dello Sport ha specificato che ci sono tensioni tra i nerazzurri e il Real Madrid. La prima rata del trasferimento dell’esterno destro, di 10 milioni di euro, non è stata ancora versata. Ma in tal senso ci sono delle novità da parte dell’Inter, che ha smentito la notizia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini scatenato | Inter e Juve spiazzate

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto all’ex Serie A | Juventus e Inter ko!

Inter, i dettagli della situazione Hakimi con il Real Madrid e il comunicato

A Calciomercato.it, l’Inter ha tenuto a precisare che non ci sono tensioni con il Real Madrid, anzi. Gli ottimi rapporti tra Florentino Perez e Beppe Marotta, hanno indotto le due società a prolungare la data di scadenza del versamento della prima rata, concordata il 31 dicembre. Questa scadenza è stata prolungata fino al 31 marzo e senza garanzie.

La mancanza di garanzia, però, è dettata dal fatto che già le eventuali sanzioni dell’UEFA lo sono. Infatti, la squadra che non rispetta pagamenti degli stipendi e pendenze varie con altri club entro il 31 marzo, viene punita con l’esclusione dalle coppe europee. Il Real Madrid ha poi diramato un comunicato ufficiale: “In relazione alle informazioni pubblicate dal Corriere dello Sport sulle presunte tensioni tra il nostro club e l’Inter, il Real Madrid CF vuole affermare che tali informazioni sono nettamente false.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Eriksen | Proposto in Serie A!

Il Real Madrid non ha proceduto in nessun momento a un presunto richiesta di garanzie da parte dell’Inter come dichiarato nell’articolo. I termini del passaggio del calciatore all’Inter sono inquadrati nei consueti e normali rapporti contrattuali tra società calcistiche. E ancora in questo caso con l’Inter, con cui il Real Madrid ha sempre intrattenuto e intrattiene ottimi rapporti come club storico e amichevole”.